UEFA: Κεκλεισμένων των θυρών θα παίξει η Σερβία

Με ποινή διεξαγωγής του επόμενου εντός έδρας αγώνα της χωρίς θεατές, τιμώρησε η UEFA τη Σερβία. Παράλληλα της επέβαλλε πρόστιμο 50.000 ευρώ, λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς οπαδών στις αναμετρήσεις του Nations League με την Ελλάδα και την Ολλανδία. Οι Σέρβοι θα εκτίσουν την ποινή στην αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας επέβαλε επίσης πρόστιμα 22.500 ευρώ για μετάδοση μηνυμάτων που δεν συνάδουν με αθλητική διοργάνωση, 2.000 ευρώ για χρήση πυροτεχνημάτων και 15.000 ευρώ για εισβολή φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Οι δύο αναμετρήσεις, στις οποίες αναφέρονται οι κυρώσεις, ολοκληρώθηκαν με ήττες της Σερβίας με 2-1 τον περασμένο μήνα.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, που αφορά την εκτός έδρας ήττα της Σερβίας με 2-1 από την Ολλανδία στις 4 Οκτωβρίου, η UEFA επέβαλλε επιπλέον πρόστιμο 20.000 ευρώ για ρατσιστική συμπεριφορά οπαδών, καθώς και απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φιλάθλους της για έναν εκτός έδρας αγώνα. Η συγκεκριμένη ποινή έχει ανασταλεί για διάστημα δύο ετών. Για τη μετάδοση ακατάλληλου μηνύματος στην ίδια αναμέτρηση, η σερβική ομοσπονδία τιμωρήθηκε με ακόμη 20.000 ευρώ.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στο Κόσοβο, το οποίο καλείται να καταβάλει 15.000 ευρώ για ανάρτηση μηνύματος που δεν συνάδει με αθλητική διοργάνωση και 20.000 ευρώ για ρατσιστική συμπεριφορά φιλάθλων, στην ήττα με 3-1 από την Αυστρία στο Nations League τον περασμένο μήνα. Παράλληλα, επιβλήθηκε απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για έναν εκτός έδρας αγώνα, με διετή αναστολή.

Πρόστιμο 20.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην Κροατία, ενώ η ομοσπονδία της τιμωρήθηκε με αντίστοιχη απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για έναν εκτός έδρας αγώνα, επίσης με διετή αναστολή, εξαιτίας ρατσιστικής συμπεριφοράς οπαδών στην ήττα με 4-1 από την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία τον περασμένο μήνα.