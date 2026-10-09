Ατρόμητος: Η αποστολή για το ματς στην Τρίπολη

Ο Ατρόμητος δοκιμάζεται το Σάββατο (10/10) στην Τρίπολη, απέναντι στον Asteras Aktor. Αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τέσσερις ποδοσφαιριστές να μην υπολογίζονται για διαφορετικούς λόγους.

Οι Κρίστοφερ Νούνιες και Γιώργος Τζοβάρας έχουν επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα, όμως κρίθηκαν ανέτοιμοι σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Παράλληλα, ο Λευτέρης Λύρατζης συνεχίζει με ατομικές προπονήσεις και αναμένεται να επανενταχθεί στο ομαδικό πρόγραμμα τις επόμενες ημέρες. Εκτός αποστολής τέθηκε και ο Βασίλης Αθανασίου, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Η αποστολή του Ατρόμητου: Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μουντές, Παπαδόπουλος, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Γκαρσία, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Σερζίνιο, Οφόρι, Πνευμονίδης, Τσούμπερ, Περέα, Τσαντίλας, Τσιλούλης.