Έβαλε... φρένο στην πορεία της Ντόρτμουντ η Βέρντερ Βρέμης

Σε ένα από τα πιο δραματικά παιχνίδια της φετινής Bundesliga, η Μπορούσια Ντόρτμουντ έφτασε να προηγείται με 2-0 στο 85', όμως η Βέρντερ Βρέμης έπεστρεψε από την... κόλαση, κάνοντας το 2-2 στις καθυστερήσεις, κόβοντας το απόλυτο νικών των Βεστφαλών.

Με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά από τους Σβένσον (80') και Σλότερμπεκ (85'), η ομάδα του Νίκο Κόβατς έδειχνε να «αγκαλιάζει» το 5 στα 5 στο πρωτάθλημα μπροστά στο κοινό τους. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Εκμεταλλευόμενοι την ολιγωρία των γηπεδούχων στα τελευταία λεπτά, οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση.

Αρχικά μείωσαν με τον Ρέις στο 88' και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισαν σε 2-2 χάρη σε γκολ του Φούλχριχ, υποχρεώνοντας τους Βεστφαλούς σε μια απροσδόκητη απώλεια βαθμών.

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Αντόν, Σλότερμπεργκ, Γκαντού, Σβένσον, Ενμέτσα, Μπέλιγχαμ(72’ Φέερμαν), Ζάμπιτσερ(72’ Καρέτσας), Νουανερί(64’ Σίλβα), Μπέιερ, Γκιρασί

Βέρντερ: Χέιν, Τσούκι(81’ Ερεβμπενάγκιε), Αρτούρ(65’ Βάισερ), Ντέμαν, Φριντλ, Ρέγκερ(65’ Στάλμαχ), Πίεπερ(9’ Βόιτσικ), Ρέιτζ, Ντιντσί(81’ Σμέτγκενς), Γκρουλ, Φίλκρουγκ