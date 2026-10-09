Μπασκόνια – Μπεσίκτας 84-92: Έξω πάει καλά η ομάδα της Κωνσταντινούπολης

Η χαμηλή ποιότητα της Μπασκόνια και η σωστή νοοτροπία που έδειξε η Μπεσίκτας, την οδήγησαν στη δεύτερη νίκη της στην EuroLeague. Οι Τούρκοι επικράτησαν στη Βιτόρια με και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 2-2. Τη στιγμή που οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στο 1-3.

Μάλιστα η Μπεσίκτας έχει και τις δύο νίκες της, μακριά απ’ την Κωνσταντινούπολη (κόντρα σε Μακάμπι και Μπασκόνια). Εντός έδρας έχει ηττηθεί από Βαλένθια και Μπαρτσελόνα.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το προβάδισμα σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, με το ξέσπασμα της Μπασκόνια στο τρίτο δεκάλεπτο να μην προβληματίζει τελικά.

Κορυφαίος ήταν ο Ουίλμπεκιν με 24 πόντους, με τους Γκέιμπριελ και Ντότσον να προσθέτουν από 14, έχοντας σημαντική συνεισφορά. Για την Μπασκόνια ο Ντουάρτε πέτυχε 23 πόντους, με τον Φαρίντ να προσθέτει 10.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης.