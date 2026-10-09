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Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας 81-88: Έβγαλε χαρακτήρα στη Βαρκελώνη

Μετά από δύο σερί ήττες, η ομάδα της Λιθουανίας αντέδρασε εξαιρετικά και πήρε το ματς στην έδρα της Μπαρτσελόνα με κορυφαίο τον Έντουαρντς.

Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας 81-88: Έβγαλε χαρακτήρα στη Βαρκελώνη
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Ο Κάρσεν Έντουαρντς πρωταγωνίστησε για άσχημο λόγο τις προηγούμενες μέρες, καθώς συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος. Ήρθε η ώρα να το κάνει και για καλό λόγο, χαρίζοντας στην ομάδα του σημαντική νίκη. Η Ζαλγκίρις Κάουνας έφυγε θριαμβεύτρια από τη Βαρκελώνη (81-88).

Οι Λιθουανοί μετά από δύο σερί ήττες, πήγαν το ρεκόρ τους στο 2-2. Με την Μπαρτσελόνα να υποχωρεί στο 2-2.

Ο Έντουαρντς με 19 πόντους και 7 ασίστ, ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Κάουνας. Ο Σλίβα είχε 14, με τους Βαλαντσιούνας και Γκριγκόνις να προσθέτουν από 12. Για τους ηττημένους ο Ρόμπινσον με 20 ήταν ο μόνος διψήφιος.

Το ματς ήταν κλειστό, με την Ζαλγκίρις να αρχίζει καλύτερα και να παίρνει μικρή διαφορά. Η Μπαρτσελόνα από τα μέσα του δευτέρου δεκαλέπτου πήρε τα ηνία και το προβάδισμα στο σκορ. Χωρίς να είναι μεγάλες οι διαφορές.

Το +10 (67-57) στο 31’ έδειχνε να είναι σημαντικό πλεονέκτημα για τους «μπλαουγκράνα», με τη μορφή που είχε το ματς. Οι Λιθουανοί αντέδρασαν και στο 36’ βρέθηκαν μπροστά (72-74). Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε σε 76-76, όμως οι φιλοξενούμενοι είχαν αυτοπεποίθηση πλέον και με βολή του Τουμπέλις και τρίποντο Γκριγκόνις πήγαν στο +4 ξανά. Ο Ρόμπινσον μείωσε στον 1, για να στείλει ο Έντουαρντς το παιχνίδι στους 4 και ο Τουμπέλις να κάνει το 79-85. Κάπου εκεί κρίθηκε το ματς, καθώς στο 1:10 που απέμενε απλά διαμορφώθηκε το τελικό 81-88, για τη μεγάλη νίκη των Λιθουανών.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 41-39, 65-55, 81-88

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

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