EuroLeague: MVP της 4ης αγωνιστικής ο Ματίας Λεσόρ

Πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση, ο Ματίας Λεσόρ ηγήθηκε του Παναθηναϊκού AKTOR στην ευρεία νίκη επί της Φενέρμπαχτσε (92-74) και αναδείχθηκε επάξια πολυτιμότερος παίκτης της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» ήταν καθηλωτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) μέσα σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής.

Με αυτή την επίδοση, πήρε τη σκυτάλη από τον Ελάιζα Μπράιαντ και αναδείχθηκε MVP για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα στατιστικά του Λεσόρ