· Παναθηναϊκός

EuroLeague: MVP της 4ης αγωνιστικής ο Ματίας Λεσόρ

Ο Ματίας Λεσόρ εξαργύρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση στο παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, με τον Γάλλο σέντερ να αναδεικνύεται MVP της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

EuroLeague: MVP της 4ης αγωνιστικής ο Ματίας Λεσόρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πραγματοποιώντας κυριαρχική εμφάνιση, ο Ματίας Λεσόρ ηγήθηκε του Παναθηναϊκού AKTOR στην ευρεία νίκη επί της Φενέρμπαχτσε (92-74) και αναδείχθηκε επάξια πολυτιμότερος παίκτης της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Γάλλος σέντερ των «πρασίνων» ήταν καθηλωτικός και στις δύο πλευρές του παρκέ, συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR) μέσα σε μόλις 23 λεπτά συμμετοχής.

Με αυτή την επίδοση, πήρε τη σκυτάλη από τον Ελάιζα Μπράιαντ και αναδείχθηκε MVP για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα στατιστικά του Λεσόρ

  • Πόντοι: 19 (6/9 δίποντα, 7/10 βολές)
  • Ριμπάουντ: 8
  • Ασίστ: 1
  • Κλεψίματα: 1
  • Μπλοκ: 1
  • PIR: 30
  • Χρόνος συμμετοχής: 23:08
COMMENTS
LATEST NEWS
00:31 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας στη συν. Τύπου: «Διαψεύδω κατηγορηματικά τα σενάρια για Τζόουνς - Σημαντική η νίκη»

00:17 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Τα highlights από την ισοπεδωτική νίκη των Πειραιωτών στη SUNEL Arena

00:11 EUROLEAGUE

EuroLeague: MVP της 4ης αγωνιστικής ο Ματίας Λεσόρ

00:02 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Κορυφή ο αήττητος Παναθηναϊκός AKTOR, στο 3-1 ο Ολυμπιακός

00:01 EUROLEAGUE

Λάσο: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τα 21 επιθετικά ριμπάουντ»

23:49 SUPER LEAGUE

Ατρόμητος: Η αποστολή για το ματς στην Τρίπολη

23:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έβαλε... φρένο στην πορεία της Ντόρτμουντ η Βέρντερ Βρέμης

23:45 EUROLEAGUE

Μπασκόνια – Μπεσίκτας 84-92: Έξω πάει καλά η ομάδα της Κωνσταντινούπολης

23:36 EUROLEAGUE

ΜακΙντάιρ: «Έχουμε εξαιρετική συνεργασία με τον κόουτς Μπαρτζώκα»

23:33 EUROLEAGUE

Μπαρτσελόνα – Ζαλγκίρις Κάουνας 81-88: Έβγαλε χαρακτήρα στη Βαρκελώνη

23:23 EUROLEAGUE

Μοντέρο: «Είναι ωραίο όταν σε πιστεύει ο προπονητής σου - Πήραμε καλύτερες επιλογές στην επανάληψη»

23:19 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Χωρίς άμυνα δεν πάμε μακριά στη EuroLeague»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας