ΑΕΚ - ΟΦΗ: Για τη νίκη και την επαφή στην κορυφή η Ένωση - Να συνεχίσουν το σερί οι Κρητικοί

Με το βλέμμα στραμμένο στην επιστροφή στις νίκες και στην προσπάθεια να καλύψει το χαμένο έδαφος στη βαθμολογία, η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ (10/10, 19:30, Magenta Sport 1 League) στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 6η αγωνιστική, στην επανέναρξη της Super League μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Η Ένωση θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να δώσει συνέχεια στο τρίποντο που πήρε πριν από τη διακοπή απέναντι στον Βόλο με 2-1. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη αφήσει βαθμούς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 τόσο με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, όσο και με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, γεγονός που κάνει ακόμα πιο σημαντική την κατάκτηση των τριών βαθμών απέναντι στους Κρητικούς.

Ο Σέρβος τεχνικός καλείται, πάντως, να διαχειριστεί και ορισμένες απουσίες. Ο Μπαρνάμπας Βάργκα δεν έχει ξεπεράσει ακόμη πλήρως τον τραυματισμό του και συνεχίζει τη μάχη με τον χρόνο, έχοντας ως στόχο να προλάβει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ. Παράλληλα, εκτός θα μείνει ο Θωμάς Στρακόσα, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ζουμπκόφ.

Απέναντί του ο «δικεφάλος» θα βρει έναν ΟΦΗ που έχει ξεκινήσει με ιδιαίτερα θετικό τρόπο τη φετινή σεζόν. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς στις πέντε πρώτες αγωνιστικές, βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και μετρά τρία συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα.

Οι Κρητικοί θέλουν να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία και να αποδείξουν και στη Νέα Φιλαδέλφεια ότι μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο.

Στα αγωνιστικά, ο Νίκος Μαρινάκης επέστρεψε σε πλήρεις ρυθμούς προπόνησης μετά τον τραυματισμό που τον είχε κρατήσει εκτός από τον Αύγουστο και υπολογίζεται εκ νέου από τον Κόντη. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Άαρον Λεγιά Ισέκα, ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις.