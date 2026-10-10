Super League 2: Για την επιστροφή στις νίκες ο Πανσερραϊκός, αμφίρροπη μάχη στην Καλλιθέα

Με δύο αναμετρήσεις ανοίγει το Σάββατο (10/10) η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Super League 2, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις Σέρρες και την Καλλιθέα.

Ο Πανσερραϊκός θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ η Athens Kallithea υποδέχεται τον Πανθρακικό, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Με τη δύναμη της έδρας ο Πανσερραϊκός

Στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ο Πανσερραϊκός αναζητά την επιστροφή στις νίκες, μετά την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στον Πανθρακικό στην Κομοτηνή. Τα «λιοντάρια» θέλουν να συνεχίσουν τις καλές εμφανίσεις μπροστά στο κοινό τους, έχοντας επικρατήσει με 1-0 του Αστέρα Τρίπολης Β΄ και με 4-1 του Ολυμπιακού Β΄ στις προηγούμενες εντός έδρας αναμετρήσεις τους.

Η ανάγκη για βαθμούς είναι σημαντική για την ομάδα των Σερρών, καθώς η αφαίρεση τεσσάρων βαθμών έχει επηρεάσει τη θέση της στη βαθμολογία. Το ζητούμενο απέναντι στον Νέστο είναι να εκμεταλλευτεί ξανά την έδρα της και να πάρει το τρίποντο που θα της επιτρέψει να βελτιώσει τη θέση της στην κατάταξη.

Από την άλλη πλευρά, ο Νέστος Χρυσούπολης ταξιδεύει στις Σέρρες με στόχο να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί του. Η ομάδα της Χρυσούπολης προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες, από τον ΠΑΟΚ Β΄ (2-1), τη Νίκη Βόλου (2-0) και τη Μαρκό (2-1), και αναζητά αντίδραση για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

Δυνατή μονομαχία στην Καλλιθέα

Λίγο αργότερα, η Athens Kallithea υποδέχεται τον Πανθρακικό στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», με τις δύο ομάδες να θέλουν να δώσουν συνέχεια στην προσπάθειά τους για υψηλή θέση στη βαθμολογία.

Η Athens Kallithea βρίσκεται σε καλή κατάσταση, καθώς προέρχεται από τη νίκη με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης Β΄. Μάλιστα, κατάφερε να πάρει τους τρεις βαθμούς παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 41ο λεπτό, μετά την αποβολή του Βασίλη Πρεκατέ. Ο Θοδωρής Τσιριγώτης άνοιξε το σκορ στο 52΄, ενώ ο Χοσέ Ρόμο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 83΄.

Αυτή ήταν η τρίτη νίκη της ομάδας στις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις της, με την Athens Kallithea να έχει συγκεντρώσει εννέα βαθμούς και να θέλει να παραμείνει κοντά στις πρώτες θέσεις. Η εκκρεμότητα της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό Β΄, η οποία ορίστηκε για τις 14 Οκτωβρίου, σημαίνει ότι έχει δώσει ένα παιχνίδι λιγότερο σε σχέση με αρκετούς αντιπάλους της.

Απέναντί της θα βρει έναν Πανθρακικό που έχει συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς στις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Η ομάδα της Κομοτηνής προέρχεται από την ισοπαλία 1-1 με τον Πανσερραϊκό, αποτέλεσμα που ακολούθησε την ήττα με 2-1 από τη Μαρκό. Προηγουμένως, είχε σημειώσει δύο διαδοχικές νίκες, απέναντι στον ΠΑΟΚ Β΄ (2-0) και τη Νίκη Βόλου (1-0), ενώ είχε ξεκινήσει το πρωτάθλημα με ισοπαλία χωρίς γκολ απέναντι στον ΠΑΣ Πύργο.

Ο Πανθρακικός θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες και να διατηρηθεί σε τροχιά πρωταγωνιστικού ρόλου, ενώ η Athens Kallithea επιδιώκει να αξιοποιήσει την έδρα της και να παραμείνει ψηλά στην κατάταξη.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10)