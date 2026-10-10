Ισπανική αποθέωση για τον Παναθηναϊκό: «Το πράσινο τέρας επέστρεψε»!

Με αποθεωτικά λόγια υποδέχθηκε η ισπανική AS την εξαιρετική εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, αποδίδοντας στο «τριφύλλι» τον χαρακτηρισμό «πράσινο τέρας» κι υπογραμμίζοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ομάδα.

Το δημοσίευμα εστιάζει στην αγωνιστική εικόνα των «πρασίνων» υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ξεχωρίζει τόσο την απουσία του Κέντρικ Ναν, ο οποίος δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στο σύνολο, όσο και την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στον Εργκίν Αταμάν και στο τέλος της δικής του παρουσίας στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

«Το πράσινο τέρας επέστρεψε! Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι μια μηχανή που διαλύει τους αντιπάλους της. Η απάθεια με την οποία ολοκληρώθηκε η εποχή του Αταμάν στην Αθήνα, ξεχάστηκε γρήγορα. Η άφιξη του Σέρβου προπονητή, μαζί με αρκετές ηχηρές μεταγραφές, άλλαξε άμεσα την ψυχολογία του συλλόγου, που φαντάζει ως το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα.

Η AS στάθηκε και στην εικόνα του Παναθηναϊκού απέναντι στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, σημειώνοντας: «Αυτός ο Παναθηναϊκός διψά για δόξα. Και απέναντι στην ομάδα του Γιασικεβίτσιους δεν έδειξε κανένα έλεος».

Ξεχωριστή μνεία έγινε, τέλος, στον Ματίας Λεσόρ και στη συμβολή του στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, με το δημοσίευμα να αναφέρει: «Ο Λεσόρ παρέδιδε μαθήματα άμυνας, βγαίνοντας πάνω στους περιφερειακούς και μετατρέποντας τη ρακέτα σε απροσπέλαστο τείχος».