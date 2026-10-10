Super League: Πού θα δείτε ΑΕΚ – ΟΦΗ κι Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος

Η δράση επιστρέφει στη Super League έπειτα από τρεις εβδομάδες διακοπής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, με το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10) να περιλαμβάνει δύο παιχνίδια.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ελλάδας ΟΦΗ στην Allwyn Arena, ενώ ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί τον Ατρόμητο στην Αρκαδία. Αμφότερες οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 19:30 κι εντάσσονται στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1 League, ενώ η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης AKTOR με τον Ατρόμητο θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10)