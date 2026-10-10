Super League: Πού θα δείτε ΑΕΚ – ΟΦΗ κι Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος
Η Super League επιστρέφει στη δράση μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με δύο αναμετρήσεις το Σάββατο (10/10) για την 6η αγωνιστική – Οι ώρα και τα κανάλια των ΑΕΚ – ΟΦΗ και Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος.
Η δράση επιστρέφει στη Super League έπειτα από τρεις εβδομάδες διακοπής λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, με το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10) να περιλαμβάνει δύο παιχνίδια.
Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ελλάδας ΟΦΗ στην Allwyn Arena, ενώ ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί τον Ατρόμητο στην Αρκαδία. Αμφότερες οι αναμετρήσεις είναι προγραμματισμένες για τις 19:30 κι εντάσσονται στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1 League, ενώ η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης AKTOR με τον Ατρόμητο θα καλυφθεί από το Novasports Prime.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10)
- 19:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ Magenta Sport 1 League
- 19:30 Αστέρας AKTOR – Ατρόμητος Novasports Prime