Το NFL επίσημα στην ΕΡΤ: Πότε κάνει πρεμιέρα στις μεταδόσεις του αμερικάνικου ποδοσφαίρου

Το NFL, η κορυφαία διοργάνωση επαγγελματικού αμερικανικού ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα από τα δημοφιλέστερα αθλητικά πρωταθλήματα παγκοσμίως, έρχεται σε απευθείας μετάδοση στην ΕΡΤ.

Το NFL επίσημα στην ΕΡΤ: Πότε κάνει πρεμιέρα στις μεταδόσεις του αμερικάνικου ποδοσφαίρου
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Η αρχή γίνεται την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 20:00, με τη συναρπαστική αναμέτρηση των Chicago Bears με τους Green Bay Packers στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Από αύριο, Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 και κάθε Κυριακή στις 20:00, το ελληνικό κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί αμερικανικό ποδόσφαιρο, έως το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος για το 2026, με την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ να μεταδίδει ζωντανά ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια κάθε αγωνιστικής.

Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει επίσης την κορυφαία στιγμή της σεζόν, τον τελικό Super Bowl, ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως, που προσελκύει τεράστιο τηλεοπτικό κοινό σε όλο τον κόσμο, καθώς και τρεις αγώνες των Playoffs και τον αγώνα της Ημέρας των Ευχαριστιών (Thanksgiving), προσφέροντας στο ελληνικό κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει περισσότερες από τις σημαντικότερες αναμετρήσεις της διοργάνωσης.

Το NFL έχει και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Ελληνοαμερικανός σταρ Γιώργος Καρλαύτης διακρίνεται στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος, ενώ οι ιστορικοί Los Angeles Chargers συνδέονται επίσης με την Ελλάδα, μέσω της γνωστής οικογένειας Σπανός, στην οποία ανήκει η ομάδα.

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