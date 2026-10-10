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GBL: LIVE η εξέλιξη των Προμηθέας – Παναθηναϊκός, Άρης – ΑΕΚ κι όλων αγώνων

Δείτε LIVE την εξέλιξη των Προμηθέας – Παναθηναϊκός, Άρης – ΑΕΚ και των υπόλοιπων αναμετρήσεων του Σαββάτου (10/10), για τη 2η αγωνιστική της GBL.

GBL: LIVE η εξέλιξη των Προμηθέας – Παναθηναϊκός, Άρης – ΑΕΚ κι όλων αγώνων
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Η EuroLeague δίνει τη θέση της στην Greek Basketball League, με τη 2η αγωνιστική να διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα, μετά την εμφατική νίκη και εμφάνιση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Οι «πράσινοι» στοχεύουν στη νίκη, θέλοντας παράλληλα να κάνουν διαχείριση της κόπωσης ενόψει της αναμέτρησης με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι την Τρίτη (13/10).

Το ματς που ξεχωρίζει είναι το Άρης – ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να αναμετρώνται στο «Nick Galis Hall». Η «Ένωση» προέρχεται από τη νίκη με 91-70 επί του Αμαρουσίου, ενώ ο Άρης θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα με 74-68 από την Καρδίτσα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/10) συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις Περιστέρι – Ηρακλής (15:00), Μαρούσι – Μύκονος (16:00), ΠΑΟΚ – Δόξα Λευκάδας (16:00) και Καρδίτσα – Vikos Falcons (17:00). Ο αγώνας του ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Δείτε LIVE την εξέλιξη όλων των αγώνων μέσα από το Game Zone του Onsports. Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:

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