NBA: Μία Western ταινία που έχουμε καιρό να δούμε

Η Δυτική περιφέρεια του NBA πλέον έχει δυναμώσει αρκετά και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να έχουμε φοβερές μονομαχίες που είχαμε χρόνια να δούμε. Υπάρχουν οι σταρ και υπάρχουν και οι παίκτες που έχουν όλα τα φόντα για να γίνουν σπουδαίοι αθλητές.

Πλέον η Δύση είναι «εδώ» και πολλοί μπορεί να μην είναι προετοιμασμένοι για αυτό που έρχεται.

Spurs VS Lakers και Ουεμπανιάμα VS Ντόντσιτς σε ένα σύγχρονο… Λάρι Μπερντ VS Μάτζικ Τζόνσον

Μπορεί σε κάποιους να ακούγεται ιεροσυλία, αλλά οι San Antonio Spurs έχουν την προοπτική για να γίνουν το επόμενο dynasty του NBA. Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς. Ο Γάλλος σούπερ σταρ είναι ο παίκτης γύρω από τον οποίο μπορεί να χτιστεί ολόκληρη η ομάδα.

Δίπλα του υπάρχει ένα σύνολο με αρκετό ταλέντο και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Στεφόν Καστλ είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του παζλ, καθώς μπορεί να προσφέρει ενέργεια, άμυνα και δημιουργία στην περιφέρεια. Ο Ντίλαν Χάρπερ προσθέτει ακόμη περισσότερο ταλέντο και προοπτική. Είναι ένας αθλητής που μπορεί να εξελιχθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.

Ο Ντε’ Άαρον Φοξ προσφέρει εμπειρία, ταχύτητα και άμεση επιθετική δημιουργία. Παράλληλα, Ο Κέλντον Τζόνσον μπορεί να δώσει ενέργεια και επιθετική βοήθεια χωρίς να χρειάζεται να αποτελεί το πρώτο όνομα της ομάδας, ενώ ο Ντέβιν Βασέλ μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική περιφερειακή απειλή δίπλα στους βασικούς δημιουργούς.

Απέναντι τους… οι Los Angeles Lakers. Μία ομάδα με λαμπρή ιστορία, αλλά και πολύ μέλλον. Το αστέρι της ομάδας είναι ο Λούκα Ντόντσιτς. Η δημιουργία, το σκοράρισμα και η ικανότητά του να ελέγχει τον ρυθμό ενός αγώνα τον καθιστούν ως ηγέτη της ομάδας. Γύρω από τον Σλοβένο, οι Lakers διαθέτουν παίκτες που μπορούν να δημιουργήσουν ένα πολύ δυνατό σύνολο.

Ο Κόλιν Σέξτον προσφέρει ταχύτητα και επιθετικότητα και μπορεί να αποτελέσει μία επιπλέον πηγή σκορ στην περιφέρεια, ενώ ο Όστιν Ριβς έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και να σκοράρει, γεγονός που τον κάνει χρήσιμο δίπλα σε έναν παίκτη με τόσο μεγάλη επιρροή με την μπάλα στα χέρια του, όπως ο Λούκα.

Ο Σάντρο Μαμουκελασβίλι δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο σύνολο των Lakers, προσθέτοντας μέγεθος και επιλογές στο ζωγραφιστό. Παράλληλα, οι Τζέικ ΛαΡάβια και Κουεντίν Γκράιμς μπορούν να προσφέρουν βάθος και οι αντίπαλες άμυνες να μην μπορούν να επικεντρώνονται αποκλειστικά στον Ντόντσιτς.

Μία Οκλαχόμα βγαλμένη από τα… παλιά

Μπορεί το δίδυμο Γουέστμπρουκ, Ντουράντ να μην έφερε πρωτάθλημα στους Thunder, όμως σίγουρα είχαν το ταλέντο για να πρωταγωνιστήσουν. Στις μέρες μας, η Οκλαχόμα όχι μόνο πρωταγωνιστεί, έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και διαθέτει παίκτες που μπορούν να την κρατήσουν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας για πολλά χρόνια.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι ο ηγέτης και το «πρόσωπο» των σύγχρονων Thunder. Η ικανότητά του να δημιουργεί το δικό του σουτ, να σκοράρει με συνέπεια και να ελέγχει τον ρυθμό της επίθεσης τον έχει μετατρέψει στον παίκτη γύρω από τον οποίο έχει χτιστεί ολόκληρη η ομάδα. Το μέγεθος, η παρουσία του στη ρακέτα και η ικανότητά του να συνεισφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ, κάνουν τον Τσετ Χόλμγκρεν τον ιδανικό συμπαίκτη για τον SGA.

Στην περιφέρεια, ο Άλεξ Καρούσο προσθέτει διαφορετικά στοιχεία, καθώς η αμυντική του προσήλωση, η εμπειρία και η μαχητικότητά του μπορούν να βοηθήσουν τους Thunder να περιορίσουν τις ομάδες με μεγάλη επιθετική ποιότητα. Το ρόστερ συμπληρώνουν οι Αϊζάια Χάρτενσταϊν, Τζέιλεν Ουίλιαμς, Άτζεϊ Μίτσελ και Τζάρεντ ΜακΚέιν. Με όλα αυτά τα ονόματα η Οκλαχόμα δεδομένα θα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της δύσης.

Ο «Τζόκερ» είναι όντως επικίνδυνος

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο «Τζόκερ» δεν είναι ο κακός της υπόθεσης, αλλά είναι σίγουρα επικίνδυνος. Ο λόγος για τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο άνθρωπος που έχει ξεπεράσει τα όρια της φαντασίας. Ένας point guard «παγιδευμένος» σε σώμα center. Με πολύ υψηλό μπασκετικό IQ, ο Γιόκιτς μπορεί να σκοράρει, να κατεβάσει τη μπάλα, να πασάρει, να πάρει ριμπάουντ, γενικά τα κάνει όλα και συμφέρει.

Δίπλα του βρίσκεται ο Τζαμάλ Μάρεϊ, ένας guard με έντονη έφεση στο σκοράρισμα. Ο Καναδός μπορεί να αποτελέσει τη δεύτερη μεγάλη επιθετική απειλή των Nuggets και να αναλάβει σημαντικό ρόλο όταν η μπάλα «καίει». Ο Άαρον Γκόρντον προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους Γιόκιτς και Μάρεϊ. Η δύναμη, η αθλητικότητα και η παρουσία του στις δύο πλευρές του παρκέ τον κάνουν έναν ιδανικό power forward.

Στο δυναμικό της ομάδας υπάρχει πλέον και ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ένας παίκτης με τεράστια εμπειρία και μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα. Η παρουσία του προσθέτει ακόμη μία επιθετική λύση στους Nuggets, καθώς είναι ένας παίκτης που μπορεί να δημιουργήσει το δικό του παιχνίδι. Ο Λόνι Γουόκερ συμπληρώνει την ομάδα ως ένα ακόμη κομμάτι του rotation. Η παρουσία του προσθέτει βάθος στο ρόστερ και περισσότερες επιλογές στην περιφέρεια.

«Λύκοι» που θα… δαγκώνουν

Προφανώς και μιλάμε για τους «ανανεωμένους» Minnesota Timberwolves. Αρχικά η δυάδα «φωτιά», Άντονι Έντουαρντς και ΛαΜέλο Μπολ που έρχονται για να πάνε τον σύλλογο ένα επίπεδο πάνω και ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο. Βέβαια δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, θα χρειαστούν και βοήθεια. Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα φέρνει ενέργεια και αθλητικότητα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει ένταση στο παιχνίδι των Timberwolves και να λειτουργήσει ως ένα ακόμη επιθετικό όπλο.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται και ο Άγιο Ντοσούνμου, ο οποίος μπορεί να προσφέρει λύσεις στην περιφέρεια και να δώσει ακόμα μεγαλύτερο βάθος στην ομάδα. Φυσικά υπάρχουν και οι πιο έμπειροι. Η παρουσία του Ρούντι Γκομπέρ κοντά στη ρακέτα προσφέρει μέγεθος και δύναμη και μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς για μία ομάδα που διαθέτει τόσο μεγάλη επιθετική ποιότητα στην περιφέρεια.

Τέλος, ο Ντόντε ΝτιΒιντσέντσο έρχεται να προσθέσει ακόμη περισσότερη εμπειρία και ποιότητα. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει με το περιφερειακό του παιχνίδι και να δώσει μία επιπλέον λύση όταν οι αντίπαλες άμυνες προσπαθούν να περιορίσουν τους δύο πρωταγωνιστές.

Όσο μένει ο Κάρι οι Warriors είναι πάντα ετοιμοπόλεμοι

Φυσικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας δεν είναι άλλος, από τον Στεφ Κάρι. Ο 38χρονος γκαρντ παραμένει πάντα επικίνδυνος, γι’ αυτό άλλωστε οι Warriors του πρόσφεραν και νέο συμβόλαιο. Μαζί του θα είναι άλλος ένας άνθρωπος που έχει περάσει μία ολόκληρη ζωή στο Σαν Φρανσίσκο, ο Ντρέιμοντ Γκριν. Ναι με τα στραβά του και τα καλά του, μπορεί να είναι οξύθυμος και κάποιες φορές να ξεφεύγει από τα όρια του επιτρεπτού, αλλά κανείς δεν μπορεί να μειώσει την προσφορά του στην ομάδα.

Παράλληλα, για τους Golden State επιστρέφει και ο Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά την περσινή σεζόν. Στο ρόστερ βρίσκονται επίσης παίκτες όπως οι Κρίσταπς Πορζίνγκις, Μόουζες Μούντι, Μπράντιν Ποντζιέμσκι και ο 40χρονος Αλ Χόρφορντ. Στη Media Day της ομάδας, ο Στεφ Κάρι ρωτήθηκε για το πώς νιώθει που πολλοί πλέον θεωρούν την είσοδο των «Πολεμιστών» στα playoffs ως έναν υψηλό στόχο. Οι Warriors μπορεί να μην βρίσκονται στο καλύτερο τους φεγγάρι, όμως δεν πρέπει και να υποτιμηθούν από τους αντιπάλους τους.

Δεν πάνε για πρωτάθλημα… αλλά την ζημιά μπορούν να στην κάνουν

Τι και αν έχει φτάσει 38, ο Κέβιν Ντουράντ παραμένει ακόμα σε top επίπεδο. Η φετινή σεζόν θα τον βρει στους Houston Rockets και εκεί μαζί με τον Αλπερέν Σενγκούν, έναν νέο αλλά πολλά υποσχόμενο καλαθοσφαιριστή, θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Βέβαια, οι Rockets δεν είναι άμεσα διεκδικητές, ωστόσο έχουν το επίπεδο και το ταλέντο, για να δημιουργήσουν προβλήματα στον καθένα.

Ο Μάρκους Σμαρτ προσθέτει εμπειρία, μαχητικότητα και ένταση στην περιφέρεια, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έχει την ικανότητα να προσφέρει επιθετικά και να δίνει λύσεις όταν η μπάλα απομακρύνεται από τα χέρια του Ντουράντ, ενώ ο Στίβεν Άνταμς προσθέτει δύναμη και εμπειρία στη ρακέτα.

Στα ίδια μέρη... Πόρτλαντ και Λίλαρντ ξανά μαζί

Τρία χρόνια μετά, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ επιστρέφει στους Portland Trail Blazers, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. Αυτή τη φορά δεν θα έχει δίπλα του τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, αλλά τον Τζα Μοράντ, έναν αθλητικό και χαρισματικό guard. Στο ρόστερ υπάρχει και ο Τζρου Χόλιντεϊ, ο οποίος προσθέτει εμπειρία και άμυνα.

Παράλληλα, ο Ντένι Αβντίγια μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά γύρω από τους βασικούς πρωταγωνιστές, καθώς δεν χρειάζεται να βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο για να έχει σημαντική συνεισφορά. Ο Σέντον Σαρπ ξεχωρίζει για την ενέργεια και την αθλητικότητά του, στοιχεία που μπορούν να δώσουν διαφορετικό ρυθμό στο παιχνίδι των Trail Blazers.

Η Δυτική Περιφέρεια του NBA φαίνεται πως γίνεται και πάλι… άκρως ανταγωνιστική. Από τους Spurs του Ουεμπανιάμα και τους Lakers του Ντόντσιτς, μέχρι τους Thunder του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, τους Nuggets του Γιόκιτς και τους Timberwolves των Έντουαρντς και Μπολ, το ταλέντο και οι μεγάλες προσωπικότητες υπάρχουν σε πληθώρα. Η μάχη για την κορυφή αναμένεται πιο ανοιχτή από ποτέ και αυτή τη φορά, κανείς δεν θα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής.