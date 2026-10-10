ΑΕΚ: Ο Χρήστος Αρδίζογλου στο «Meet and Greet the Legends» πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ

Έναν από τους πιο αγαπητούς ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα της ΑΕΚ θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά οι φίλοι της ομάδας το Σάββατο (10/10).

Ο Χρήστος Αρδίζογλου θα δώσει το «παρών» στην Allwyn Arena, στο πλαίσιο της δράσης «Meet and Greet the Legends», προκειμένου να βρεθεί δίπλα στους φιλάθλους της «Ένωσης», να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Ο παλαίμαχος άσος αγωνίστηκε στην ΑΕΚ από το 1974 έως το 1985, συμμετέχοντας σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της ομάδας, όπως η κατάκτηση του νταμπλ το 1978, του πρωταθλήματος το 1979 και του Κυπέλλου Ελλάδας το 1983.

Η συνάντηση με τους «κιτρινόμαυρους» φιλάθλους θα πραγματοποιηθεί από τις 17:00 έως τις 19:00, στον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο του AEK Store, πριν από την έναρξη του αγώνα με τον ΟΦΗ για τη Stoiximan Super League.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Ο Χρήστος Αρδίζογλου θα βρίσκεται το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στην ALLWYN Arena για να συναντηθεί με τους φίλους της ΑΕΚ, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να υπογράψει αυτόγραφα.

Το «Meet and Greet the Legends» φιλοξενεί έναν από τους πιο σημαντικούς και αγαπητούς ποδοσφαιριστές της ιστορίας της ΑΕΚ, με μεγάλη καριέρα στην ομάδα μας από το 1974 έως το 1985 και με συμμετοχή σε κορυφαία αγωνιστικά επιτεύγματα, όπως το Νταμπλ του 1978, το Πρωτάθλημα του 1979 και το Κύπελλο Ελλάδας του 1983.

Θα περιμένει τους οπαδούς από τις 17.00 μέχρι 19.00 στον κοινόχρηστο χώρο εξωτερικά του AEK Store, πριν τον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ».