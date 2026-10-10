ΠΑΟΚ: Χωρίς Όσμαν κόντρα στη Δόξα Λευκάδας
Τις υπηρεσίες του Τζέντι Όσμαν θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι κόντρα στη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας, με τον Τούρκο φόργουορντ να μένει εκτός εξάδας ξένων για τον «Δικέφαλο του Βορρά»
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας «Παλατάκι» τη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παραταχθεί χωρίς τον Τζέντι Όσμαν απέναντι στους «Νησιώτες», καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι επέλεξε να ξεκουράσει τον Τούρκο φόργουορντ ενόψει των υποχρεώσεων της ομάδας στην Ευρώπη.
Ο 31χρονος άσος προτιμήθηκε να προστατευθεί, ενώ παράλληλα, εκτός επιλογών έμεινε τόσο ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, όσο και ο Κλίφορντ Ομορούγι.
Η 6άδα των ξένων του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι: Ταϊρί, Χάτζινς, Φόστερ, Γκρέι, Αλεξάντερ και Μουρ.