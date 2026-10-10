· Δόξα Λευκάδας · ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Όσμαν κόντρα στη Δόξα Λευκάδας

Τις υπηρεσίες του Τζέντι Όσμαν θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι κόντρα στη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας, με τον Τούρκο φόργουορντ να μένει εκτός εξάδας ξένων για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

ΠΑΟΚ: Χωρίς Όσμαν κόντρα στη Δόξα Λευκάδας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας «Παλατάκι» τη νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παραταχθεί χωρίς τον Τζέντι Όσμαν απέναντι στους «Νησιώτες», καθώς ο Αντρέα Τρινκιέρι επέλεξε να ξεκουράσει τον Τούρκο φόργουορντ ενόψει των υποχρεώσεων της ομάδας στην Ευρώπη.

Ο 31χρονος άσος προτιμήθηκε να προστατευθεί, ενώ παράλληλα, εκτός επιλογών έμεινε τόσο ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, όσο και ο Κλίφορντ Ομορούγι.

Η 6άδα των ξένων του ΠΑΟΚ για το σημερινό παιχνίδι: Ταϊρί, Χάτζινς, Φόστερ, Γκρέι, Αλεξάντερ και Μουρ.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:14 OPINION

Δεν έχει ταβάνι όταν παίζει τέτοια άμυνα...

13:55 SUPER LEAGUE

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό - Μέσα ο Γκουστάβο Σα

13:50 AUTO MOTO

Formula 1: Νικητής στο sprint της Σιγκαπούρης ο Φερστάπεν

13:39 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς Όσμαν κόντρα στη Δόξα Λευκάδας

13:21 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος πριν το ντέρμπι «αιωνίων»

13:03 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με Λιβάι Γκαρσία η αποστολή του «τριφυλλιού» για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

12:34 SUPER LEAGUE 2

Τέλος στο θρίλερ: Ανοίγει το «Ελ Πάσο» για το Athens Kallithea - Πανθρακικός

12:18 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Η πρόληψη αρχίζει από μία απόφαση» - Το σημαντικό μήνυμα της «πράσινης» ΚΑΕ

12:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μία ανάσα από τη Τζένοα ο Μοντέστο»

11:54 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Ο Χρήστος Αρδίζογλου στο «Meet and Greet the Legends» πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ

11:25 ΣΠΟΡ

Το NFL επίσημα στην ΕΡΤ: Πότε κάνει πρεμιέρα στις μεταδόσεις του αμερικάνικου ποδοσφαίρου

11:00 EUROLEAGUE

Ισπανική αποθέωση για τον Παναθηναϊκό: «Το πράσινο τέρας επέστρεψε»!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας