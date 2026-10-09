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ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ η προπόνηση ενόψει Καλαμάτας

Ο «δικέφαλος» έχει φουλάρει την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τη «μαύρη θύελλα».

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ η προπόνηση ενόψει Καλαμάτας
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Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Super League, με την Καλαμάτα να αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο του «δικεφάλου».

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (12/10, 18:00) στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με τον Αλέσιο Λίσι να επικεντρώνει τη δουλειά της Παρασκευής (09/10) στη Νέα Μεσημβρία στον τακτικό τομέα.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η παρουσία του Κίριλ Ντεσπόντοφ στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος. Ο Βούλγαρος μεσοεπιθετικός συνεχίζει να ανεβάζει σταδιακά ρυθμούς και πλέον μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στη δράση, μετά το διάστημα που έμεινε εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την προετοιμασία του με στόχο να παρουσιαστεί έτοιμος απέναντι στην Καλαμάτα και να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα.

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