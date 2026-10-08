Ολυμπιακός: «Βλέπουν» επιστροφή Ελ Κααμπί νωρίτερα από το αναμενόμενο στο Μαρόκο

Ευχάριστα είναι τα νέα από το Μαρόκο, όσον αφορά την κατάσταση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τα ΜΜΕ της πατρίδας του να αποκαλύπτουν πως ο επιθετικός του Ολυμπιακού παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και ενδέχεται να πατήσει ξανά χορτάρι νωρίτερα από την αρχική εκτίμηση.

Ο 33χρονος στράικερ είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στις 5 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας sport.le360.ma, ο Ελ Κααμπί επέστρεψε στις εγκαταστάσεις των «ερυθρολεύκων» φορώντας ορθοπεδική μπότα και κάνοντας χρήση πατερίτσας, προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, έναν μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για το κάταγμα κνήμης.

Παρότι οι αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο για απουσία έξι έως επτά μηνών, στο Μαρόκο υποστηρίζουν πως το ιατρικό επιτελείο εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη δράση σε περίπου πέντε μήνες.

Αν και τονίζεται πως πρόκειται για μια πρώτη αρκετά αισιόδοξη εκτίμηση και τα πάντα θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση του οργανισμού του, η συγκεκριμένη εξέλιξη γεμίζει χαμόγελα το στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων».