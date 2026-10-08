· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Βλέπουν» επιστροφή Ελ Κααμπί νωρίτερα από το αναμενόμενο στο Μαρόκο

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μαρόκο, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση νωρίτερα του αναμενομένου, καθώς η διαδικασία αποθεραπείας του 33χρονου «killer» κυλάει σε πολύ καλό βαθμό.

Ολυμπιακός: «Βλέπουν» επιστροφή Ελ Κααμπί νωρίτερα από το αναμενόμενο στο Μαρόκο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ευχάριστα είναι τα νέα από το Μαρόκο, όσον αφορά την κατάσταση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με τα ΜΜΕ της πατρίδας του να αποκαλύπτουν πως ο επιθετικός του Ολυμπιακού παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και ενδέχεται να πατήσει ξανά χορτάρι νωρίτερα από την αρχική εκτίμηση.

Ο 33χρονος στράικερ είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Βόλο στις 5 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας sport.le360.ma, ο Ελ Κααμπί επέστρεψε στις εγκαταστάσεις των «ερυθρολεύκων» φορώντας ορθοπεδική μπότα και κάνοντας χρήση πατερίτσας, προκειμένου να ξεκινήσει το πρόγραμμα αποθεραπείας του, έναν μήνα μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε για το κάταγμα κνήμης.

Παρότι οι αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο για απουσία έξι έως επτά μηνών, στο Μαρόκο υποστηρίζουν πως το ιατρικό επιτελείο εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη δράση σε περίπου πέντε μήνες.

Αν και τονίζεται πως πρόκειται για μια πρώτη αρκετά αισιόδοξη εκτίμηση και τα πάντα θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση του οργανισμού του, η συγκεκριμένη εξέλιξη γεμίζει χαμόγελα το στρατόπεδο των «ερυθρόλευκων».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:35 SUPER LEAGUE

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ σε Παβλένκα και Άλι: «Καλή ανάρρωση και σύντομα ξανά μαζί μας»

20:31 EUROLEAGUE

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Φενέρμπαχτσε: PreGame μέσα από το Telekom Center Athens

20:16 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Με Φαλ και Ρογκαβόπουλο η 12άδα του Ομπράντοβιτς - Εκτός ο Λάρκιν

20:13 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε: Θερμή υποδοχή στην «πρώτη» του Φαλ - Το βίντεο του Onsports

20:01 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Βλέπουν» επιστροφή Ελ Κααμπί νωρίτερα από το αναμενόμενο στο Μαρόκο

19:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτή είναι η ποινή στον Γκράνιτ Τζάκα για το πλαστό πιστοποιητικό

19:47 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η παρακάμερα του Άρη από την πρώτη εντός έδρας νίκη στο EuroCup (vid)

19:24 SUPER LEAGUE

Άρης: Με θετικά νέα η σημερινή προπόνηση

18:58 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ενσωματώθηκαν οι διεθνείς στις προπονήσεις

18:54 SUPER LEAGUE

Super League: Επίσημη η αναβολή στο Ατρόμητος - ΑΕΚ

18:53 EUROLEAGUE

LIVE Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας

18:51 EUROLEAGUE

LIVE Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μιλάνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας