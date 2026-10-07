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Παναθηναϊκός: MVP του Σεπτεμβρίου ο Ανδρέας Τετέι

Ο Ανδρέας Τετέι αναδείχθηκε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ως ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας για τον μήνα Σεπτέμβριο, συγκεντρώνοντας το 72% των ψήφων.

Παναθηναϊκός: MVP του Σεπτεμβρίου ο Ανδρέας Τετέι
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Ο Ανδρέας Τετέι ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του μέσα στον Σεπτέμβριο και αποτέλεσε πρωταγωνιστή σε δύο σημαντικές νίκες του Παναθηναϊκού.

Στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, ο Έλληνας επιθετικός ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη του «τριφυλλιού» με 3-1, καθώς πέτυχε δύο τέρματα και οδήγησε την ομάδα του στην επικράτηση. Λίγες ημέρες αργότερα, κόντρα στην Καλαμάτα, ο 24χρονος φορ χάρισε τη νίκη στους «πράσινους» με 0-1, σημειώνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ.

Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος τον ανέδειξε με μεγάλη διαφορά MVP της ομάδας για τον Σεπτέμβριο, δίνοντάς του το 72% των ψήφων.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

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