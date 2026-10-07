Άρης: Θλάση ο Γιαννιώτας, επέστρεψε στις προπονήσεις ο Χόνγκλα

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο. Ο Μάρτιν Χόνγκλα επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, σε αντίθεση με τον Ομάρ Ρίτσαρντς, ο οποίος ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, καθώς προέρχεται από ίωση, ενώ ο Τομ Ντέλε-Μπασίρου παραμένει κλινήρης.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Γιάννης Γιαννιώτας έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα και έχει ξεκινήσει πρόγραμμα θεραπείας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ ενόψει της αναμέτρησης με τον Βόλο Elabet στο Κλεάνθης Βικελίδης (11/10, 19:00), στο πλαίσιο της 6ης Αγωνιστικής της «Stoiximan Super League».

Η προπόνηση της Τετάρτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση, συνεχίστηκε με παιχνίδι μετάβασης (άμυνα-επίθεση), ένα μπλοκ ταχυδύναμης και ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι με έμφαση στην επιθετική τακτική.

Ο Μάρτιν Χόνγκλα προπονήθηκε κανονικά, ο Ομάρ Ρίτσαρντς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα (προέρχεται από ίωση), ενώ ο Tομ Ντέλε-Μπασίρου παραμένει κλινήρης.

Σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος τις προηγούμενες μέρες αισθάνθηκε ενοχλήσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στη γάμπα και ξεκίνησε πρόγραμμα θεραπείας.

Αύριο, Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις».