Παναθηναϊκός: Παρουσίασε τις φανέλες της νέας σεζόν

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις επίσημες εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, η πρώτη είναι σε χρώμα πράσινο, με τον κεντρικό αμυντικό του «τριφυλλιού» Στέφαν Ντε Φράι να την φοράει. Η δεύτερη έχει λευκό χρώμα και μετά από χρόνια το σήμα του Παναθηναϊκού είναι ραμμένο σε στρογγυλό έμβλημα, ενώ η τρίτη σε μαύρη και φορέθηκε από τον Ετιέν Καμαρά

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

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