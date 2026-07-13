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Παναθηναϊκός: Παρουσίασε τις φανέλες της νέας σεζόν

Τις επίσημες φανέλες του για τη σεζόν 2026-27 παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Παναθηναϊκός: Παρουσίασε τις φανέλες της νέας σεζόν
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Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις επίσημες εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, η πρώτη είναι σε χρώμα πράσινο, με τον κεντρικό αμυντικό του «τριφυλλιού» Στέφαν Ντε Φράι να την φοράει. Η δεύτερη έχει λευκό χρώμα και μετά από χρόνια το σήμα του Παναθηναϊκού είναι ραμμένο σε στρογγυλό έμβλημα, ενώ η τρίτη σε μαύρη και φορέθηκε από τον Ετιέν Καμαρά

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δείτε τις φανέλες:

faneles panathinaikou
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