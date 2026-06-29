ΟΦΗ: Τα τυπικά για το «διαζύγιο» με Σαλσέδο - Οι επόμενες κινήσεις

Με σταθερά βήματα συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΟΦΗ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς οι εκκρεμότητες στο ρόστερ κλείνουν μία-μία και το πλάνο ενίσχυσης μπαίνει σε πιο προχωρημένη φάση.

Με την παραμονή του Νίκου Αθανασίου, ο ΟΦΗ έχει πλέον «κλειδώσει» το αριστερό άκρο της άμυνας, έχοντας δύο αξιόπιστες λύσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου.

Πέρα από τον Νίκο Αθανασίου, σημαντικό ρόλο στο rotation αναμένεται να έχει και ο Αποστολάκης, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί ως εναλλακτική επιλογή πίσω του, προσφέροντας βάθος στο ρόστερ.

Παράλληλα, στο πλάνο του Χρήστου Κόντη εντάσσεται και η αξιοποίηση νεαρών ποδοσφαιριστών, με τον 18χρονο Παύλο Καινουργιάκη να υπολογίζεται για σταδιακή ενσωμάτωση και περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο επόμενο στόχος των Κρητικών

Αφού «έκλεισε» μία βασική γραμμή, ο ΟΦΗ στρέφει πλέον την προσοχή του στις επόμενες κινήσεις, με προτεραιότητα την ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης.

Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί είναι αυτό του Σεμπάστιαν Παλάσιος, ενός ποδοσφαιριστή με εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, ο οποίος δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογής και μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις.

Αναζητείται και βασικός επιθετικός

Παράλληλα, οι Κρητικοί εξετάζουν την αγορά και για την κορυφή της επίθεσης, καθώς η υπόθεση του Έντι Σαλσίδο δείχνει να οδηγείται σε διαζύγιο, όπως σας έχει ενημερώσει πρώτο εδώ και καιρό το onsports.gr.

Ο ΟΦΗ συνεχίζει να κινείται οργανωμένα στο μεταγραφικό παζάρι, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στην έναρξη της νέας σεζόν και να διατηρήσει υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.