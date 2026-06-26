ΟΦΗ: Ο Αθανασίου γίνεται ξανά... Κρητικός - Στα «ραντάρ» ο Παλάσιος

Ο Νίκος Αθανασίου θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του ΟΦΗ και τη νέα αγωνιστική περίοδο, καθώς η ομάδα του Ηρακλείου ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του 24χρονου αριστερού μπακ.

Η παραμονή του Έλληνα αμυντικού αποτελούσε βασική προτεραιότητα για τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο των Κυπελλούχων Ελλάδας, καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει ήδη προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις του συλλόγου και έχει αποδείξει την αγωνιστική του αξία.

Με τις εμφανίσεις του την περασμένη σεζόν, ο Αθανασίου καθιερώθηκε ως μία από τις αξιόπιστες λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχημένη πορεία του ΟΦΗ.

Συνολικά, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 34 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ και έχοντας καθοριστική παρουσία στην ιστορική πορεία της ομάδας, η οποία κορυφώθηκε με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ανανέωση του δανεισμού του ενισχύει τη σταθερότητα του ρόστερ και αποτελεί μία ακόμη σημαντική κίνηση στον σχεδιασμό του ΟΦΗ ενόψει των εγχώριων και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της νέας σεζόν.

Ενδιαφέρον για Παλάσιος

Παράλληλα οι Κρητικοί έχουν στα... ραντάρ τους τον Σεμπάστιαν Παλάσιος, προκειμένου να ενισχυθούν στα εξτρέμ.

Η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς ο Αργεντινός έχει ένα αρκετά υψηλό κασέ και οι Ομιλήτες δεν θέλουν να κάνουν οικονομικές υπερβάσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι οριστικό, ωστόσο μένει να ξεκαθαρίσει αν το ενδιαφέρον θα μετουσιωθεί σε επίσημη κίνηση ή αν οι «ασπρόμαυροι» θα στραφούν σε άλλη λύση για τη συγκεκριμένη θέση