Άρης: Πάτησε Θεσσαλονίκη ο Σανουσί

Ο Άρης βρίσκεται ένα βήμα πριν ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ντιαλό Σανουσί, με τον 20χρονο Ιβοριανό χαφ να έχει ήδη φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «κίτρινους».

Ο νεαρός μέσος, ο οποίος ανήκε στη Νόρτσελαντ από το 2024, αναμένεται να περάσει αύριο από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους «κίτρινους» και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί επίσημα από την ομάδα.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε προφορικό επίπεδο, με τον Άρη να προχωρά σε μία ακόμη επένδυση με προοπτική για το μέλλον.

Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο την τελευταία στιγμή, η μεταγραφή του Σανουσί αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης ημέρας, με τις σχετικές ανακοινώσεις να ακολουθούν αμέσως μετά τα ιατρικά.