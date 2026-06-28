Καλαμάτα: Ανανέωσε για δύο χρόνια ο Καλουτσικίδης

Κάτοικος Καλαμάτας θα παραμείνει τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια ο Πέτρος Καλουτσικίδης, με την Μεσσηνιακή ομάδα να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον 25χρονο φουλ-μπακ.

Τη φετινή σεζόν ο Καλουτσικίδης κατέγραψε συνολικά 24 συμμετοχές στη Super League 2 με απολογισμό ένα γκολ και έξι ασίστ, βοηθώντας στα μέγιστα ώστε η «Μάυρη Θύελλα» να εξασφαλίσει την επάνοδό της στην Super League μετά από απουσία 26 ετών.

Η ανακοίνωση

Στη Μαύρη Θύελλα για δύο ακόμη χρόνια ο Πέτρος Καλουτσικίδης!

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πέτρο Καλουτσικίδη για τα δύο επόμενα χρόνια.

Ο Πέτρος αποτέλεσε ένα από τα βασικά γρανάζια (24 συμμετοχές, 1 γκολ, 6 ασίστ) στην περσινή εξαιρετική πορεία της ομάδας μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων, στην άνοδο, καθώς και στην κατάκτηση του Super Cup.

Η συνέχιση της συνεργασίας μας αποτελεί επισφράγιση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της κοινής μας φιλοδοξίας για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες.

Πέτρο, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές ακόμη επιτυχίες με τη φανέλα της Μαύρης Θύελλας!»