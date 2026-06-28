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Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ιστορικός θρίαμβος για την Αφρική με 9 στις 10 ομάδες στα νοκ-άουτ

Η Αφρική κλέβει την παράσταση στο Μουντιάλ 2026, πετυχαίνοντας το ασύλληπτο 90% σε προκρίσεις στους «32». Εννέα εκπρόσωποι της ηπείρου συνεχίζουν στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω τους παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.

Γιάννης Χονδρός

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ιστορικός θρίαμβος για την Αφρική με 9 στις 10 ομάδες στα νοκ-άουτ
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μείνει στα... βιβλία της ιστορίας ως η διοργάνωση της μεγάλης αφρικανικής κυριαρχίας. Οι ομάδες της CAF σάρωσαν στη φάση των ομίλων, με τις 9 από τις 10 εκπροσώπους τους να περνούν στην επόμενη φάση, ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 90%.

Για να αποτυπωθεί με νούμερα το μέγεθος αυτού του επιτεύγματος, η Αφρική ξεπέρασε κάθε άλλη ποδοσφαιρική συνομοσπονδία στον πλανήτη. Συγκριτικά, η Ευρώπη (UEFA) είδε να προκρίνονται 13 από τις 16 ομάδες της (81%), η Νότια Αμερική (CONMEBOL) 5 από τις 6 (83%), η Βόρεια Αμερική (CONCACAF) 3 από τις 6 (50%), ενώ η Ασία (AFC) περιορίστηκε σε μόλις 2 προκρίσεις από τις 9 χώρες της (22%).

Πλέον, στα νοκ-άουτ, η «Μαύρη Ήπειρος» καταλαμβάνει σχεδόν το 28% των θέσεων στους «32», έχοντας ως «σημαιοφόρους» τις εξής χώρες:

  • Αλγερία
  • Μαρόκο
  • Σενεγάλη
  • Αίγυπτος
  • Ακτή Ελεφαντοστού
  • Γκάνα
  • Νότια Αφρική
  • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
  • Πράσινο Ακρωτήρι

Η μοναδική «παρένθεση» σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία της φάσης των ομίλων ήταν η Τυνησία. Το συγκρότημα της βόρειας Αφρικής δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο απέναντι σε ένα δύσκολο γκρουπ με Ολλανδία, Σουηδία και Ιαπωνία, παίρνοντας μοιραία τον δρόμο της επιστροφής.

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