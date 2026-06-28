Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ιστορικός θρίαμβος για την Αφρική με 9 στις 10 ομάδες στα νοκ-άουτ
Η Αφρική κλέβει την παράσταση στο Μουντιάλ 2026, πετυχαίνοντας το ασύλληπτο 90% σε προκρίσεις στους «32». Εννέα εκπρόσωποι της ηπείρου συνεχίζουν στη διοργάνωση, αφήνοντας πίσω τους παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής.
Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μείνει στα... βιβλία της ιστορίας ως η διοργάνωση της μεγάλης αφρικανικής κυριαρχίας. Οι ομάδες της CAF σάρωσαν στη φάση των ομίλων, με τις 9 από τις 10 εκπροσώπους τους να περνούν στην επόμενη φάση, ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 90%.
Για να αποτυπωθεί με νούμερα το μέγεθος αυτού του επιτεύγματος, η Αφρική ξεπέρασε κάθε άλλη ποδοσφαιρική συνομοσπονδία στον πλανήτη. Συγκριτικά, η Ευρώπη (UEFA) είδε να προκρίνονται 13 από τις 16 ομάδες της (81%), η Νότια Αμερική (CONMEBOL) 5 από τις 6 (83%), η Βόρεια Αμερική (CONCACAF) 3 από τις 6 (50%), ενώ η Ασία (AFC) περιορίστηκε σε μόλις 2 προκρίσεις από τις 9 χώρες της (22%).
Πλέον, στα νοκ-άουτ, η «Μαύρη Ήπειρος» καταλαμβάνει σχεδόν το 28% των θέσεων στους «32», έχοντας ως «σημαιοφόρους» τις εξής χώρες:
- Αλγερία
- Μαρόκο
- Σενεγάλη
- Αίγυπτος
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Γκάνα
- Νότια Αφρική
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
- Πράσινο Ακρωτήρι
Η μοναδική «παρένθεση» σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία της φάσης των ομίλων ήταν η Τυνησία. Το συγκρότημα της βόρειας Αφρικής δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο απέναντι σε ένα δύσκολο γκρουπ με Ολλανδία, Σουηδία και Ιαπωνία, παίρνοντας μοιραία τον δρόμο της επιστροφής.