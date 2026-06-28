Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Ιστορικός θρίαμβος για την Αφρική με 9 στις 10 ομάδες στα νοκ-άουτ

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα μείνει στα... βιβλία της ιστορίας ως η διοργάνωση της μεγάλης αφρικανικής κυριαρχίας. Οι ομάδες της CAF σάρωσαν στη φάση των ομίλων, με τις 9 από τις 10 εκπροσώπους τους να περνούν στην επόμενη φάση, ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 90%.

Για να αποτυπωθεί με νούμερα το μέγεθος αυτού του επιτεύγματος, η Αφρική ξεπέρασε κάθε άλλη ποδοσφαιρική συνομοσπονδία στον πλανήτη. Συγκριτικά, η Ευρώπη (UEFA) είδε να προκρίνονται 13 από τις 16 ομάδες της (81%), η Νότια Αμερική (CONMEBOL) 5 από τις 6 (83%), η Βόρεια Αμερική (CONCACAF) 3 από τις 6 (50%), ενώ η Ασία (AFC) περιορίστηκε σε μόλις 2 προκρίσεις από τις 9 χώρες της (22%).

Πλέον, στα νοκ-άουτ, η «Μαύρη Ήπειρος» καταλαμβάνει σχεδόν το 28% των θέσεων στους «32», έχοντας ως «σημαιοφόρους» τις εξής χώρες:

Αλγερία

Μαρόκο

Σενεγάλη

Αίγυπτος

Ακτή Ελεφαντοστού

Γκάνα

Νότια Αφρική

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Πράσινο Ακρωτήρι

Η μοναδική «παρένθεση» σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία της φάσης των ομίλων ήταν η Τυνησία. Το συγκρότημα της βόρειας Αφρικής δεν μπόρεσε να βρει αντίδοτο απέναντι σε ένα δύσκολο γκρουπ με Ολλανδία, Σουηδία και Ιαπωνία, παίρνοντας μοιραία τον δρόμο της επιστροφής.