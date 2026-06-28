Diamond League: Στην τρίτη θέση του Παρισιού ο Καραλής

Την τρίτη θέση στο Diamond League του Παρισιού κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον Έλληνα πρωταθλητή να περνάει με την πρώτη το εμπόδιο στα 5.83μ., ενώ στη συνέχεια απέτυχε τόσο στα 5.93 όσο και στα 6.03.

Diamond League: Στην τρίτη θέση του Παρισιού ο Καραλής
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Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Diamond League του Παρισιού βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο «Μανόλο» ξεκίνησε δυνατά τον αγώνα του και ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.83 μέτρα, δείχνοντας σε εξαιρετική κατάσταση. Στη συνέχεια, ο πήχης ανέβηκε ψηλότερα, με τον Καραλή να έχει μια άκυρη προσπάθεια στα 5.93μ.

Θέλοντας να εξαντλήσει τις πιθανότητές του για μια ακόμα μεγαλύτερη διάκριση, ο Έλληνας πρωταθλητής ρίσκαρε και μεταφέρθηκε στα 6.03μ., όπου και είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες, ολοκληρώνοντας έτσι τον αγώνα του στο γαλλικό Μίτινγκ.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Γάλλος Μπαπτίστ Τιερί, ο οποίος πέρασε τα 5.93μ. με την πρώτη προσπάθεια, προτού κάνει και αυτός τρία άκυρα στα 6.03μ.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν για ακόμα μία φορά ο ανίκητος Αρμάντ Ντουμπλάντις, με τον Σουηδό σούπερ σταρ να κατακτά την πρώτη θέση περνώντας με απόλυτη άνεση τόσο τα 5.93μ. όσο και τα 6.03μ., επιβεβαιώνοντας την απόλυτη κυριαρχία του στο Επί Κοντώ.

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