Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εξετάζει την απόλυση του Δώνη η Σαουδική Αραβία

Δυσοίωνο το μέλλον του Γιώργου Δώνη στον πάγκο της Σαουδικής Αραβίας.

Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Εξετάζει την απόλυση του Δώνη η Σαουδική Αραβία
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Η πορεία της Σαουδικής Αραβίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ολοκληρώθηκε πρόωρα, καθώς τερμάτισε στην τελευταία θέση του ομίλου της, όπου συμμετείχαν επίσης η Ουρουγουάη, η Ισπανία και το Πράσινο Ακρωτήρι, μένοντας εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο αποκλεισμός έχει πυροδοτήσει έντονη φημολογία σχετικά με το μέλλον του Γιώργου Δώνη στον πάγκο της εθνικής ομάδας. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σαουδική Αραβία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πρόωρης ολοκλήρωσης της συνεργασίας της με τον Έλληνα τεχνικό, μόλις δυόμισι μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Τα ίδια ρεπορτάζ αναφέρουν πως έχουν ήδη αρχίσει να εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις για την τεχνική ηγεσία, με αρκετούς Πορτογάλους προπονητές να βρίσκονται στη σχετική λίστα των ανθρώπων της ομοσπονδίας.

Παρά τα σενάρια, αξίζει να σημειωθεί πως ο Δώνης έγραψε ιστορία στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατάφερε να κατακτήσει βαθμό σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά την ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις αποφάσεις της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει με τον Έλληνα προπονητή ή αν θα προχωρήσει σε αλλαγή σελίδας.

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