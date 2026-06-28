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Ανακοίνωσε μεταγραφή της Παρτιζάν ο Οφέρ Γιανάι

Με ανάρτηση στο X, ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι αποκάλυψε πως ο Οσέι Μπρισέτ αφήνει τη Μακάμπι για χάρη της Παρτίζαν.

Ανακοίνωσε μεταγραφή της Παρτιζάν ο Οφέρ Γιανάι
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Την είδηση της μεταγραφής του Οσέι Μπρισέτ από τη Μακάμπι στη Παρτιζάν αποκάλυψε ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, απαντώντας σε σχετικό ποστάρισμα δημοσιογράφου στο «Χ».

Συγκεκριμένα, ένας δημοσιογράφος έκανε μια ανάρτηση σχετικά με το μέλλον του Μπρίσετ στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την πιθανότητα παραμονής του, με τον Γιανάι να μην χάνει χρόνο, ξεκαθαρίζοντας πως ο παίκτης έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Παρτίζαν.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Αμερικάνος φόργουορντ αποτέλεσε βασικό γρανάζι στη μηχανή της Μακάμπι, μετρώντας 8.7 πόντους και 5.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην EuroLeague, τραβώντας πάνω του τα βλέμματα πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων πριν τελικά, όπως όλα δείχνουν, πει το «ναι» στους Σέρβους.

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