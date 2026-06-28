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«Τέλος από τον Άρη ο Σούντμπεργκ, υπέγραψε για τρία χρόνια στη Γκεζτεπέ»

Στη Γκεζτεπέ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Νόα Σούντμπεργκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία.

«Τέλος από τον Άρη ο Σούντμπεργκ, υπέγραψε για τρία χρόνια στη Γκεζτεπέ»
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Παρελθόν από τον Άρη αναμένεται να αποτελέσει ο Νόα Σούντμπεργκ, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τη Γκεζτεπέ.

Ο 28χρονος στόπερ θα συναντήσει ξανά τον Στάνιμιρ Στοΐλοφ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί ξανά στη Λουντογκόρετς, με τον Βούλγαρο τεχνικό να εισηγείται την απόκτησή του.

Ο Σούντμπεργκ αγωνίστηκε στον Άρη την περασμένη σεζόν ως δανεικός από τη Λουντογκόρετς, με τη συμφωνία των δύο συλλόγων να περιλαμβάνει υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 500.000 ευρώ.

Οι «κιτρινόμαυροι» ενεργοποίησαν τη σχετική ρήτρα και στη συνέχεια προχώρησαν στην παραχώρησή του στη Γκεζτεπέ, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα της ομάδας.

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