Νότια Αφρική - Καναδάς: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Στη φάση των νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 ρίχνονται Καναδάς και Νότια Αφρική με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Λος Άντζελες με φόντο το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.

Δείτε LIVE το παιχνίδι

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:

Νότια Αφρική: Γουίλιαμς, Μουντάου, Οκόν, Μμποκάζι, Μοντίμπα, Σιτόλε, Μοκοένα, Μασέκο, Μοφόκενγκ, Απόλις, Μακγκόπα

Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Μπομπίτο, Κορνέλιους, Λαρέα, Μπουκάναν, Εουστάκιο, Σαλίμπα, Μίλαρ, Ντέιβιντ