Νότια Αφρική - Καναδάς: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης
Δείτε τις επιλογές των Τζέσι Μαρτς και Ούγκο Μπρος για την μάχη ανάμεσα σε Νότια Αφρική και Καναδά για την φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου (28/6, 22:00).
Στη φάση των νοκ-άουτ του Μουντιάλ 2026 ρίχνονται Καναδάς και Νότια Αφρική με τις δύο ομάδες να διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Λος Άντζελες με φόντο το εισιτήριο για τις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου.
Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνωστές οι επιλογές των δύο προπονητών για τις αρχικές ενδεκάδες.
Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης:
Νότια Αφρική: Γουίλιαμς, Μουντάου, Οκόν, Μμποκάζι, Μοντίμπα, Σιτόλε, Μοκοένα, Μασέκο, Μοφόκενγκ, Απόλις, Μακγκόπα
Καναδάς: Κρεπό, Τζόνστον, Μπομπίτο, Κορνέλιους, Λαρέα, Μπουκάναν, Εουστάκιο, Σαλίμπα, Μίλαρ, Ντέιβιντ