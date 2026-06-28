NBA: Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά επτά ομάδες για τον Τζέιλεν Μπράουν

Η φημολογία γύρω από το μέλλον του Τζέιλεν Μπράουν συνεχίζει να εντείνεται, με τον Αμερικανό γκαρντ να εμφανίζεται ολοένα και πιο κοντά στην αποχώρησή του από τους Μπόστον Σέλτικς.

Το όνομα του 29χρονου είχε βρεθεί πρόσφατα στο επίκεντρο των σεναρίων ως το βασικό διαπραγματευτικό χαρτί των «Κελτών» για την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ωστόσο, μετά τη μετακίνηση του Έλληνα σούπερ σταρ στους Μαϊάμι Χιτ, οι φήμες για ανταλλαγή του Μπράουν συνεχίζονται.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σκότο, ο έμπειρος γκαρντ βρίσκεται στη λίστα αρκετών ομάδων του ΝΒΑ, με τουλάχιστον επτά συλλόγους να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή του.

Μάλιστα, στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται πως στους κύκλους της λίγκας επικρατεί η εκτίμηση ότι η ανταλλαγή του είναι θέμα χρόνου, με το ερώτημα να μην είναι πλέον αν θα αποχωρήσει από το «TD Garden», αλλά πότε θα συμβεί αυτό.

Οι ομάδες που φέρονται να ενδιαφέρονται για τον Μπράουν είναι οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τορόντο Ράπτορς, Ντένβερ Νάγκετς, Μπρούκλιν Νετς, Σάρλοτ Χόρνετς, Ατλάντα Χοκς και Λος Άντζελες Κλίπερς.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο 29χρονος γκαρντ πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική σεζόν, μετρώντας κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 5,1 ασίστ, ενώ ολοκλήρωσε τη χρονιά στην έκτη θέση της ψηφοφορίας για το βραβείο του MVP.