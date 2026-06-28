Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ράστοντερ για να τελειώσει τη μεταγραφή - Πάει Ολλανδία ο Ντε Φράι

Πάτησε Ελλάδα ο Ελμίν Ράστοντερ προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του - Στην Ολλανδία τη Δευτέρα (29/6) ο Στέφαν Ντε Φράι.

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Ράστοντερ για να τελειώσει τη μεταγραφή - Πάει Ολλανδία ο Ντε Φράι
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Έτοιμος να ολοκληρώσει δύο ακόμα μεταγραφές και τυπικά είναι ο Παναθηναϊκός.

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής (28/6) ο Ελμίν Ραστόντερ, ο οποίος θα περάσει ιατρικές εξετάσεις τη Δευτέρα (29/6) το πρωί.

Το απόγευμα θα «πέσουν» οι υπογραφές στο 4ετές συμβόλαιο του 24χρονου επιθετικού και την Τρίτη (30/6), μαζί με τον Στέφανο Κοτσόλη, θα μεταβούν στην Ολλανδία.

Επιπλέον το πρωί της Δευτέρας (29/6) αναμένεται στην Ολλανδία ο Στέφαν Ντε Φράι, προκειμένου να περάσει ιατρικά στο Άμστερνταμ και στη συνέχεια να ενσωματωθεί με την ομάδα στο Άπελντοορν.

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