«Έκλεισε στη Σικάγο Φάιρ ο Λεβαντόφσκι»

Έτοιμος να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην τεράστια καριέρα του είναι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, καθώς, συμφώνησε με τη Σικάγο Φάιρ και θα συνεχίσει την πορεία του στο MLS, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Λεβαντόφσκι έμεινε ελεύθερος από την Μπαρτσελόνα και ταξίδεψε πριν από λίγες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον εκπρόσωπό του, Πίνι Ζάχαβι, προκειμένου να εξετάσει από κοντά την πρόταση της ομάδας του Σικάγο.

Κατά την παραμονή του στην πόλη, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, ενημερώθηκε για το αγωνιστικό πλάνο και είχε επαφές με τη διοίκηση, πριν δώσει τη θετική του απάντηση.

«Ο Λεβαντόφσκι συμφώνησε να αγωνιστεί στη Σικάγο Φάιρ μετά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του συλλόγου και στην πόλη πριν από δύο εβδομάδες. Θα υπογράψει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και είναι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στο MLS», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.