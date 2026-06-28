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«Κοντά στην Τσέλσι ο Λακρουά»

Η Τσέλσι είναι έτοιμη να προσφέρει περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ για τον Μάξενς Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

«Κοντά στην Τσέλσι ο Λακρουά»
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Η Τσέλσι συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ, ώστε να επιστρέψει στις επιτυχίες και στις υψηλές θέσεις της Premier League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό, οι «μπλε» έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Μάξενς Λακρουά της Κρίσταλ Πάλας, με τον 26χρονο Γάλλο κεντρικό αμυντικό να αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Η Τσέλσι φέρεται έτοιμη να προσφέρει περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή από τους «αετούς».

Ωστόσο, όπως αναφέρεται, η μεταγραφή δεν αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, καθώς ο Λακρουά βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διεθνείς υποχρεώσεις με την Εθνική Γαλλίας, συμμετέχοντας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

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