«Στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ Αβίβ ο Σατοράνσκι»

Ο Τόμας Σατοράνσκι βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία αναζητά τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κρις Τζόουνς, μετά τη μετακίνησή του στον Ερυθρό Αστέρα, σύμφωνα με το σερβικό μέσο «Meridian Sport».

Ο Τσέχος γκαρντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ σε 34 συμμετοχές στη EuroLeague με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αποτελώντας σταθερή λύση στην οργάνωση του παιχνιδιού.