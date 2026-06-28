· Χάποελ Τελ Αβίβ

«Στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ Αβίβ ο Σατοράνσκι»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ έχει στρέψει το βλέμμα της στην περίπτωση του Τόμας Σατοράνσκι, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα.

«Στο στόχαστρο της Χάποελ Τελ Αβίβ ο Σατοράνσκι»
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Ο Τόμας Σατοράνσκι βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία αναζητά τον ιδανικό αντικαταστάτη του Κρις Τζόουνς, μετά τη μετακίνησή του στον Ερυθρό Αστέρα, σύμφωνα με το σερβικό μέσο «Meridian Sport».

Ο Τσέχος γκαρντ, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μέτρησε κατά μέσο όρο 7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ σε 34 συμμετοχές στη EuroLeague με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αποτελώντας σταθερή λύση στην οργάνωση του παιχνιδιού.

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