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Παναθηναϊκός: Αλλαγή δεδομένων με Κρίστιανσεν - «Βλέπει» νέους στόχους για αριστερό μπακ

Η Λέστερ συζητά μόνο για πώληση του Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο Παναθηναϊκός θέλει δανεισμό με οψιόν αγοράς και η υπόθεση του Δανού μπακ «παγώνει».

Παναθηναϊκός: Αλλαγή δεδομένων με Κρίστιανσεν - «Βλέπει» νέους στόχους για αριστερό μπακ
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Ο Παναθηναϊκός κινείται σε πολλά μέτωπα στην προσπάθειά του να ενισχυθεί όσο καλύτερα γίνεται ενόψει της νέας σεζόν.

Ένα από αυτά είναι η υπόθεση του αριστερού μπακ, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να βρίσκεται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα.

Ο 23χρονος αριστερός μπακ της Λέστερ έχει αντιμετωπίσει πολλούς τραυματισμους τελευταία και ο Παναθηναϊκός συζητούσε για τους όρους του δανεισμού του παίκτη, με οψιόν αγοράς μετά από 20 συμμετοχές.

Ωστόσο, οι «αλεπούδες» άλλαξαν κατεύθυνση και ξεκίνησαν να συζητούν μόνο για την πώλησή του. Συγκεκριμένα, η πλευρά της Λέστερ επέμεινε σε ένα ποσό της τάξεως των 5 με 6 εκατομμυρίων ευρώ, κάτι στο οποίο το Τριφύλλι δεν συμφώνησε.

Υπό αυτή τη συνθήκη, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να «παγώσει» την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν και να εξετάσει άλλες λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνάς του.

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