EuroLeague: Ο Μόουζες Ράιτ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα

Τη μετακίνησή του στην Μπαρτσελόνα επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Μόουζες Ράιτ.

EuroLeague: Ο Μόουζες Ράιτ επιβεβαίωσε τη μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα
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Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποτέλεσε παρελθόν πριν μερικές ημέρες από τη Ζαλγκίρις Κάουνας, βρίσκεται στη Σύρο για το Stoiximan Aegeanball Festival και από εκεί επιβεβαίωσε με δηλώσεις του τη συμφωνία του με την Μπαρτσελόνα.

«Ναι, θα φοράω κόκκινα και μπλε. Θέλω να πάω εκεί και να έχω επίδραση, να φέρω το πνεύμα του νικητή. Φιλοδοξώ να τους βοηθήσω να επιστρέψουν στους τίτλους», τόνισε στην Cosmote TV, ενώ αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό:

«Φοβήθηκα λίγο στον τελικό της EuroLeague. Η Ρεάλ ήταν πολύ ανταγωνιστική, αλλά ήταν σπουδαίο που ο Ολυμπιακός κέρδισε και μάλιστα στο ΟΑΚΑ. Δεν τα καταφέραμε πέρσι στα 100 χρόνια του συλλόγου, αλλά φέτος ήταν μια φοβερή χρονιά για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ήταν δίπλα μου σε όλη αυτή την περιπέτεια που είχα με την υγεία μου. Μπόρεσα να δείξω λίγο από το ταλέντο μου εκεί», ανέφερε.

Όσο για τη χρονιά που πέρασε στο Κάουνας, είπε: «Ήταν μια εξαιρετική σεζόν στην Ζαλγκίρις. Ήταν λίγο κρύα, αλλά πέρασα πολύ όμορφα και μπόρεσα να εξελιχθώ ως παίκτης».

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