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Μουντιάλ 2026, Αργεντινή: Πώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες «σέρβιρε» δύο γκολ στην «Αλμπισελέστε» (vid)

Η Αργεντινή επικράτησε 3-1 της Ιορδανίας και προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να κλέβει την παράσταση καθοδηγώντας... σεμιναριακά το τείχος πριν τις εκτελέσεις των φάουλ τόσο του Μέσι όσο και του Λο Σέλσο.

Μουντιάλ 2026, Αργεντινή: Πώς ο Εμιλιάνο Μαρτίνες «σέρβιρε» δύο γκολ στην «Αλμπισελέστε» (vid)
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Η Αργεντινή σφράγισε και τυπικά τα ξημερώματα της Κυριακής (28/06) το εισιτήριό της για τη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επικρατώντας με 3-1 της Ιορδανίας και πλέον, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια θα τεθεί αντιμέτωπη με το Πράσινο Ακρωτήριο στη φάση των «32».

Πέρα από την άνετη επικράτηση, αυτό που μαγνήτισε τα βλέμματα στα social media μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν η αυνεισφορά του Εμιλιάνο Μαρτίνες στα δύο φάουλ της Αργεντινής που οδήγησαν σε γκολ.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Άστον Βίλα λειτούργησε μαεστρικά, καθοδηγώντας τέλεια τους συμπαίκτες του στο τείχος.

Συγκεκριμένα, τόσο στο γκολ του Λο Σέλσο στο 19' όσο και σε αυτό του Μέσι στο 80' –αμφότερα με απευθείας εκτελέσεις φάουλ– ο «Ντίμπου» έδωσε ρεσιτάλ καθοδήγησης από την άλλη πλευρά του γηπέδου. Όπως φαίνεται στα βίντεο, ο έμπειρος γκολκίπερ έδινε συνεχώς οδηγίες στους συμπαίκτες του για το πώς να τοποθετηθούν μπροστά από το αντίπαλο τείχος, ώστε να κρύψουν εντελώς το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα της Ιορδανίας.

Το αποτέλεσμα; Δύο στα δύο για την «αλμπισελέστε», με πολλούς φιλάθλους της «AFA» να ζητούν χαριτολογώντας να του πιστωθούν... ασίστ για τη στρατηγική του ευφυΐα.

Δείτε τις οδηγίες του Μαρτίνες στο φάουλ του Λο Σέλσο:

Στο φάουλ του Μέσι:

https://www.instagram.com/p/DaHbWC9gpnT/
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