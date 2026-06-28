«Θέλει να κάνει δικό της τον Εμιλιάνο Μαρτίνες η Γιουβέντους»

Οι άνθρωποι της Γιουβέντους δεν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις εμφανίσεις του Μικέλε Ντι Γκρεγκόριο την περασμένη σεζόν και εξετάζουν την απόκτηση ενός τερματοφύλακα κορυφαίου επιπέδου, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Εμιλιάνο Μαρτίνες της Άστον Βίλα. Ο Αργεντινός διεθνής και παγκόσμιος πρωταθλητής θεωρείται η ιδανική επιλογή για την εστία των «μπιανκονέρι».

Η Άστον Βίλα φέρεται να αξιώνει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, με τη Γιουβέντους να βρίσκεται σε επαφές, επιδιώκοντας να μειώσει τις οικονομικές απαιτήσεις των Άγγλων.

Σε περίπτωση που η μεταγραφή του Μαρτίνες δεν προχωρήσει, η Γιουβέντους έχει ήδη έτοιμη εναλλακτική λύση, με τον Γκουλιέλμο Βικάριο της Τότεναμ να βρίσκεται επίσης στη μεταγραφική της λίστα.