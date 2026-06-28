Νέα μεγάλη επίδοση για τον Τεντόγλου - Άλμα στα 8,39 μέτρα

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε άλλη μία νίκη, αυτή τη φορά όμως εντός έδρας στο Piraeus Street Long Jump μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου.

Ο Έλληνας άλτης είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε άλλη μία φορά με μεγάλο άλμα στα 8.39μ. και μάλιστα απέναντι σε δύο παγκόσμιους πρωταθλητές, τους Λούβο Μανιόνγκα (2017) και Τατζάι Γκέιλ (2019).