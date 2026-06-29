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«Βάζει πωλητήριο στον Καμαβινγκά η Ρεάλ, ενδιαφέρον από Ίντερ και Παρί»

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά ενδέχεται να αποτελέσει ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα του καλοκαιρινού μεταγραφικού παζαριού, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται διατεθειμένη να τον παραχωρήσει.

«Βάζει πωλητήριο στον Καμαβινγκά η Ρεάλ, ενδιαφέρον από Ίντερ και Παρί»
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Στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την αγωνιστική εξέλιξη του Εντουάρντο Καμαβινγκά και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο πώλησής του, προκειμένου να εξασφαλίσουν σημαντικά έσοδα για την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η «βασίλισσα» φέρεται να έχει κοστολογήσει τον 23χρονο Γάλλο μέσο στα 60 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν αφήνει αδιάφορες δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Η Ίντερ και η Παρί Σεν Ζερμέν παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς αναζητούν ποιοτική λύση για τη μεσαία γραμμή τους και θεωρούν πως ο Καμαβινγκά διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να πρωταγωνιστήσει στις ομάδες τους.

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