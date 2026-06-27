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Παναθηναϊκός: Θετική η ΠΑΕ στο ενδεχόμενο το «Π. Γιαννακόπουλος» να γίνει στο ΟΑΚΑ

Θετική εμφανίζεται η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στο ενδεχόμενο διεξαγωγής του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό ΟΑΚΑ, στηρίζοντας την πρωτοβουλία που βρίσκεται υπό σκέψη.

Παναθηναϊκός: Θετική η ΠΑΕ στο ενδεχόμενο το «Π. Γιαννακόπουλος» να γίνει στο ΟΑΚΑ
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Η πρόθεση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι ο τελικός της φετινής διοργάνωσης να φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρουσία δεκάδων χιλιάδων φιλάθλων, σε μια εκδήλωση που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία θα χρησιμοποιεί το ΟΑΚΑ ως έδρα τη νέα αγωνιστική περίοδο, αντιμετωπίζει θετικά το συγκεκριμένο εγχείρημα, εκφράζοντας τη στήριξή της σε κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την ενότητα των τμημάτων του συλλόγου και αναδεικνύει τη δυναμική του κόσμου του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα, οι «πράσινοι» εξετάζουν το ενδεχόμενο να ζητήσουν κλειδάριθμο κατά την κλήρωση του πρωταθλήματος, προκειμένου να αγωνιστούν εκτός έδρας στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ώστε το ΟΑΚΑ να είναι διαθέσιμο για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης, σε περίπτωση που τελικά παρθεί η τελική απόφαση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

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