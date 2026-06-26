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Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή του Στουρνάρα

Την απόκτηση του Δημήτρη Στουρνάρα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, με τον πρώην τερματοφύλακα του Ηρακλή να καλύπτει το κενό που άφησε ο Νίκος Μπότης στο τέρμα.

Ολυμπιακός: Επίσημη η επιστροφή του Στουρνάρα
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Την έναρξη της συμφωνίας του με τον Δημήτρη Στουρνάρα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός, με τον 25χρονο τερματοφύλακα να καλύπτει το κενό του Νίκου Μπότη και να γίνεται η τρίτη λύση κάτω από τα δοκάρια πίσω από τον Τζολάκη και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου τον Πόποβιτς.

Ο Στουρνάρας αγωνίζονταν μέχρι πρότινος στην ομάδα του Ηρακλή, ενώ τη σεζόν που μας πέρασε εξασφάλισε την άνοδο στη Super League 1 με την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Προέρχεται φυσικά από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ έχει αγωνιστεί και για μια σύντομη περίοδο στον Πανιώνιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα. Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2001, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ύστερα από δύο χρόνια στον Ηρακλή.

Ο 25χρονος γκολκίπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.

Δημήτρης, καλώς επέστρεψες στον Θρύλο”.

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