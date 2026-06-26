Εθνική Ελλάδας: Εκτός από τα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία ο Καλαϊτζάκης

Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη θα αγωνιστεί η Εθνική Ανδρών στο «παράθυρο» του Ιουλίου, καθώς ο διεθνής γκαρντ/φόργουορντ δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί.

Η «γαλανόλευκη» συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των αναμετρήσεων με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, ωστόσο ο Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Παρ’ όλα αυτά, βρίσκεται καθημερινά στο πλευρό των συμπαικτών του, παρακολουθώντας τις προπονήσεις και στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας.

Το «παρών» στη σημερινή (26/6) προπόνηση έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος είχε συνομιλία με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Βασίλη Σπανούλη. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό προς τα μέλη της Εθνικής, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η ομάδα θα εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση του MundoBasket 2027.