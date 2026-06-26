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ΠΑΕ Άρης: «Τακτοποιήθηκαν τα ban, από Δευτέρα θα αφαιρεθούν»

Τακτοποιήθηκαν τα BAN  και ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές ανακοινώσεις.

ΠΑΕ Άρης: «Τακτοποιήθηκαν τα ban, από Δευτέρα θα αφαιρεθούν»
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Θετικές εξελίξεις προκύπτουν για τον Άρη, καθώς το ζήτημα με τα δύο ενεργά BAN φαίνεται πως αποτελεί πλέον παρελθόν, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση και την επίσημη ανακοίνωση των μεταγραφικών κινήσεων της ομάδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης, τα ποσά που εκκρεμούσαν έχουν εξοφληθεί και απομένει μόνο η τυπική διαδικασία ενημέρωσης της FIFA, ώστε να αφαιρεθεί η σχετική ένδειξη από το ηλεκτρονικό σύστημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, κάτι που αναμένεται να συμβεί έως τη Δευτέρα.

Η υπόθεση των BAN απασχολούσε τον σύλλογο από τα τέλη Μαρτίου και αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στον μεταγραφικό σχεδιασμό των «κιτρινόμαυρων».

Με την οριστική διευθέτηση του ζητήματος, οι Θεσσαλονικείς μπορούν πλέον να επισημοποιήσουν τις μεταγραφικές συμφωνίες που έχουν ήδη προχωρήσει, επιταχύνοντας τον σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

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