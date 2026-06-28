Δόξα Λευκάδας: Κράτησε τον MVP Τρέι Ρόμπινσον

Με έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής επιτυχημένης πορείας της θα πορευτεί και στη νέα αγωνιστική περίοδο η Δόξα Λευκάδας, καθώς ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τρέι Ρόμπινσον.

Ο 24χρονος Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν το 2025-26, καθώς αναδείχθηκε MVP της Elite League, με εντυπωσιακούς αριθμούς. Σε 28,6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, μέτρησε 18,6 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 19,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Παράλληλα, ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση, σουτάροντας με 78,4% στις βολές, 58,6% στα δίποντα και 39,5% στα τρίποντα, αποτελώντας τον ηγέτη της Δόξας στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον MVP της περσινής Elite League, Trey Robinson, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στη GBL.

Ο Trey αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της περσινής ιστορικής πορείας της Δόξας, οδηγώντας την ομάδα στην επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

Our story continues….»