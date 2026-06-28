Δόξα Λευκάδας: Κράτησε τον MVP Τρέι Ρόμπινσον
Ο MVP της Elite League, Τρέι Ρόμπινσον, θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Δόξας Λευκάδας.
Με έναν από τους πρωταγωνιστές της περσινής επιτυχημένης πορείας της θα πορευτεί και στη νέα αγωνιστική περίοδο η Δόξα Λευκάδας, καθώς ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τρέι Ρόμπινσον.
Ο 24χρονος Αμερικανός φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν το 2025-26, καθώς αναδείχθηκε MVP της Elite League, με εντυπωσιακούς αριθμούς. Σε 28,6 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, μέτρησε 18,6 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 19,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Παράλληλα, ξεχώρισε για την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση, σουτάροντας με 78,4% στις βολές, 58,6% στα δίποντα και 39,5% στα τρίποντα, αποτελώντας τον ηγέτη της Δόξας στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου και την άνοδο.
Η ανακοίνωση:
«Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει με χαρά την ανανέωση της συνεργασίας της με τον MVP της περσινής Elite League, Trey Robinson, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ομάδας μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στη GBL.
Ο Trey αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της περσινής ιστορικής πορείας της Δόξας, οδηγώντας την ομάδα στην επιστροφή της στα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.
Our story continues….»