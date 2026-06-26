Πάλμερ για την απουσία του από το Μουντιάλ: «Δεν θα κάτσω να κλαίω για κάτι που δεν μπορώ να αλλάξω»

Μια από τις πιο... ηχηρές απουσίες για την εθνική Αγγλίας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα πρέπει να θεωρείται ο Κόουλ Πάλμερ. Με απόφαση του ομοσπονδιακού προπονητή, Τόμας Τούχελ, ο σταρ της Τσέλσι δεν συμπεριλήφθη στην τελική λίστα των «τριών λιονταριών».

Παρότι δεν πραγματοποίησε καλή σεζόν, η απόφαση αυτή ξάφνιασε αρκετό κόσμο, δεδομένου και της ποιότητας που αναμφίβολα διαθέτει ο 24χρονος.

Με δική του δήλωση, ο Πάλμερ τοποθετήθηκε για πρώτη φορά επί του θέματος.

«Δεν θα καθίσω να κλαίω για κάτι που δεν μπορώ ν' αλλάξω. Μακάρι τα παιδιά να τα καταφέρουν και να φτάσουν μέχρι το τέλος. Θα ξεκουραστώ φέτος για πρώτη φορά μετά από 3-4 χρόνια και μετά θα επιστρέψω σε αυτό που αγαπώ» ήταν χαρακτηριστικά το σχόλιο του Άγγλου.