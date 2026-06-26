Πανσερραϊκός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Παντελάκη

Σε ακόμη μια μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Πανσερραϊκός, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Επαμεινώνδα Παντελάκη, με την ομάδα των Σερρών να επιδιώκει άμεσα την επάνοδό της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο έμπειρος 31χρονος στόπερ αγωνίστηκε την σεζόν που μας πέρασε με τα χρώματα της ΑΕΛ στην Super League 1, καταγράφοντας συνολικά 19 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Επαμεινώνδα Παντελάκη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας και θα φοράει τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος… στον δρόμο για την επιστροφή στην Super League.

Είναι γεννημένος στις 10/02/1995, αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και πέρυσι αγωνίστηκε στην ΑΕΛ έχοντας 19 συμμετοχές στην Super League.

Έχει συνολικά 260 συμμετοχές και 15 γκολ στην καριέρα του, οι περισσότερες από τις οποίες είναι στην κορυφαία κατηγορία. Έχει αγωνιστεί σε Εργοτέλη, Φωστήρα, Ολυμπιακό, Χανιά, Παναθηναϊκό, ΠΑΣ Γιάννινα και Παναιτωλικό.

Νώντα, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών!»