Ολυμπιακός: Ενδιαφέρον της Σαχτάρ για τον Αντρέ Λουίζ - Οι απαιτήσεις των «ερυθρόλευκων»

Την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ «τσεκάρει» η Σαχτάρ Ντόνετσκ, με Τούρκο δημοσιογράφο να υπογραμμίζει πως το ενδιαφέρον των Ουκρανών για τον εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι κάτι παραπάνω από έντονο.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Εκρέμ Κονούρ, οι «Πειραιώτες» έχουν θέσει ως βάσει για οποιαδήποτε συζήτηση έχει να κάνει με την παραχώρηση του Λουίζ τα 15 εκατομμύρια ευρώ, με τους «ερυθρόλευκους» να πιστεύουν αρκετά τόσο στις ικανότητες του παίκτη όσο και στην μετέπειτα εξέλιξή του.

Ο 24χρονος ακραίος αποκτήθηκε μόλις τον περασμένο Γενάρη από τη Ρίο Άβε έναντι 6.75 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνολικά το εξάμηνο που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού κατέγραψε συνολικά 10 εμφανίσεις με απολογισμό μια ασίστ, έχοντας περιορισμένο ρόλο, λόγω και της κατάστασης που υπήρχε στους «Πειραιώτες» με την χρησιμοποίηση των ξένων.