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Παναθηναϊκός: Ξεκαθαρίζει άμεσα του Γένσεν - Παραμένει αμετακίνητος στα «θέλω» του ο Δανός

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ματίας Γένσεν.

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Ξεκαθαρίζει άμεσα του Γένσεν - Παραμένει αμετακίνητος στα «θέλω» του ο Δανός
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Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προσπάθειες για την απόκτηση του Ματίας Γένσεν, ωστόσο η υπόθεση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς οι οικονομικές απαιτήσεις του Δανού μέσου εξακολουθούν να αποτελούν το βασικό εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Οι «πράσινοι» έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον έμπειρο χαφ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες έφτασαν αρκετά κοντά στα «θέλω» της Μπρέντφορντ επιχειρώντας να πείσουν τον ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Παρά τις συνεχείς επαφές, η απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές δεν έχει καλυφθεί. Ο Γένσεν φέρεται να επιθυμεί τετραετές κλειστό συμβόλαιο με ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απολαβές, ενώ η πρόταση του Παναθηναϊκού προβλέπει συνεργασία διάρκειας 2+1 ετών.

Η διαφορά τόσο στη χρονική διάρκεια, όσο και στο οικονομικό σκέλος της συμφωνίας παραμένει σημαντική, γεγονός που δυσκολεύει την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Στο εσωτερικό του συλλόγου υπάρχει διάθεση να εξαντληθούν τα περιθώρια για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, χωρίς όμως να ξεπεραστούν τα οικονομικά όρια που έχουν τεθεί.

Οι «πράσινοι» έχουν ξεκινήσει να παρακολουθούν άλλες περιπτώσεις, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό που υπάρχει στη μεσαία γραμμή του συλλόγου.

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